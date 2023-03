Vortrag Lichtmikroskopie und die „Erforschung des Lebens“

Wetzlar. Im Rahmen der Ausstellung „Wir Leitzianer“ hält Dr. Werner Wittke am Mittwoch, 12. April, um 18 Uhr im Neuen Rathaus Wetzlar, Ernst-Leitz-Straße 30 einen Vortrag zum Thema „174 Jahre Leitz-Leica Microsystems: Lichtmikroskopie und die ‚Erforschung des Lebens“. Der Vortrag widmet sich der Entstehung und Entwicklung der Lichtmikroskopie und der Entdeckung des für das menschliche Auge unsichtbaren. Anmeldung bis Freitag, 7. April per E-Mail an ralf.niggermann@wetzlar.de.