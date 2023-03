Wetzlar. Die Fachstelle für Prävention des Lahn-Dill-Kreises und das Landesamt für Verfassungsschutz laden für Dienstag, 4. April, um 18 Uhr in das Haus der Prävention, Ludwig-Erk-Platz 1 zu einem Vortrag über die „Neue Rechte“ und Rechtsextremismus ein. Die sogenannte „Neue Rechte“ dringt immer weiter in die Mitte der Gesellschaft vor. Es ist mitunter komplexer geworden, rechtsextremistische Bestrebungen im Alltag zu erkennen, sofern man nicht über ein aktuelles Hintergrundwissen verfügt. Vor diesem Hintergrund ist Aufklärung in diesem rechtsextremistischen Themenfeld besonders wichtig.