Vortrag über Goethe-Andenkenindustrie

Wetzlar. Die Wetzlarer Goethe-Gesellschaft lädt am Montag, 24.April, um 19.30 Uhr, zu einem Vortrag in die Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20 ein. Die Volkskundlerin Sabine Wienker-Piepho unternimmt einen kulturwissenschaftlichen Streifzug durch die Goethe-Andenkenindustrie. In einem reich bebilderten Vortrag geht die Referentin dabei der Frage nach, welche „Goethe-Artikel“ die Menschen früher kauften und warum sie dies noch immer tun. Wer Objekte besitzt, die vielleicht zum Goethe-Kitsch zählen können, bringe diese am Abend mit. Bei einem Umtrunk nach dem Vortrag können alle Goethe-Kitsch-Objekte dann direkt in Augenschein genommen werden. Der Eintritt ist frei.