Vortrag und Vernissage „Die Kinder von Auschwitz“

Wetzlar. Die Ausstellung „Die Kinder von Ausschwitz“ zeigt den dunkelsten Fleck einer dunklen Geschichte. Die Kinder wurden mit ihren Familien nach Auschwitz verschleppt oder kamen dort unter unvorstellbaren Bedingungen zur Welt. Nur wenige haben überlebt. Der Autor und Fotograf Alwin Meyer begann in den 70er Jahren mit der weltweiten Spurensuche nach den wenigen am Leben gebliebenen Kindern. Er sprach mit Ihnen, fotografierte und so entstanden mehrere Bücher und die Ausstellung „Die Kinder von Auschwitz“. Der Eröffnungsvortrag und die anschließende Diskussionsrunde geführt von Autor Alwin Meyer finden am Dienstag, 9. Mai, um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 statt. Im Anschluss eröffnet die dazugehörige Ausstellung im 1. Obergeschoss des Hauses. Der Eintritt ist frei.