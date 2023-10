Vortrag von Musik und Musiker aus Wetzlar

Wetzlar. Der Geschichtsverein Wetzlar lädt für Donnerstag, 12. Oktober, zu einem Vortrag in die Alte Aula Wetzlar, Obertorstraße 20 ein. Thomas Sander referiert dort, um 19.30 Uhr, zum Thema „Musik und Musiker in und aus Wetzlar – Beispiele aus drei Jahrhunderten“. Von besonderem Interesse ist der Wetzlarer Komponist Gustav Adolf Schlemm (1902-1987). Kürzlich wurde die Partitur seines 1921 in Greifenstein verfassten Klavierstücks „Sonnenwende“ entdeckt. In Schlems Werkverzeichnis liegt bisher ein Violinkonzert von 1923 als Opus 1 vor. Am Donnerstag erfolgt nun die Uraufführung seines „Opus 0“ durch Illia Pototzky, einen Preisträger von der Wetzlarer Musikschule beim internationalen Klavierwettbewerb MozArte 2023.