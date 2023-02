Vortrag zum internationalen Frauentag

Wetzlar. „Hard Science Fiction und das zarte Geschlecht – von einer komplizierten Beziehung“ ist der Titel des Vortrages am Mittwoch, 8. März, um 20 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20. Im Vortrag geht Klaudia Seibel auf eine Spurensuche in die Geschichte der Science Fiction, für die auch gilt, was die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert in ihrem Buch „Frauen Literatur“ für den Literaturbetrieb im Allgemeinen feststellt: Frauen wurden und werden „abgewertet, vergessen und wiederentdeckt“. Der Vortrag richtet sich vor allem an Frauen, die etwas mehr über das „Männergenre“ Science Fiction erfahren wollen, und Science-Fiction-Fans, die eine unbekanntere Seite ihres Lieblingsgenres entdecken möchten.