Vortragsabend der femininen Freimaurerloge

Wetzlar. Die feminine Freimaurerloge „Unter dem Regenbogen“ in Wetzlar lädt alle Interessierten zum nächsten Vortragsabend am Montag, 17. April, um 19 Uhr in das Logenhaus in der Brühlsbachstraße 1 in Wetzlar ein. Das Thema an diesem Abend lautet: Gleichheit. An diesem Gästeabend wird gemeinsam erkundet, was Gleichheit bedeutet und wie die feminine Freimaurerei diesen Wert lebt. Der Eintritt ist frei. Es besteht auch die Möglichkeit, per Zoom teilzunehmen. Nach der Anmeldung wird der entsprechende Link zugesendet. Weitere Informationen gibt es online auf der Seite www.freimaurerinnen-wetzlar.de/.