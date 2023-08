Vortragsabend über Ausgrabungen

Wetzlar. Die Stadt Wetzlar lädt zu einem Vortragsabend über archäologische Grabungen in Wetzlar für Dienstag, 5. September, um 19 Uhr in den Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30 ein. Zunächst berichtet Nils Georg (WIBA - Wisenschaftliche Baugrund-Archäologie Kassel) über die Grabungen in der Schattenlänge in Münchholzhausen, anschließend erläutert die Archäologin Elisabeth Faulstich-Schilling den Fortgang der Grabungen in der Wetzlarer Altstadt.