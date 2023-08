Wanderung auf dem Weinberg

Wetzlar. Im Rahmen der „Weinberg“ Exkursionen lädt die Nabu-Stiftung „Hessisches Naturerbe“ für Sonntag, 3. September, zur diesjährigen Wanderung in das Streuobstgebiet am „Weinberg“. Die Leitung hat Pomologe Steffen Kahl, unter dem Motto „Alte Obstsorten – Birnen in der Landschaft“, wird er verschiedene Obstsorten bestimmen, welche auch probiert werden können. Der älteste Obstbaum am „Weinberg“ wird ebenfalls vorgestellt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Nabu-Scheune am Magdalenenhäuser Weg, gegenüber Hofgut Magdalenenhausen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.