Warnstreik an den Lahn-Dill-Kliniken: Nur klatschen reicht nicht

Bereits ab 6 Uhr morgens hatten sich Gewerkschafter auch an den weiteren Standorten der Lahn-Dill-Kliniken in Dillenburg und Braunfels mit Aktionen für mehr Gehalt eingesetzt. Geplante Operationen mussten aufgrund der Warnstreiks verschoben werden, teilte die Klinikleitung bereits am Montag mit. Auch vor den Vitos-Kliniken in Herborn habe es Streikaktionen gegeben. In ganz Hessen gab es am Dienstag und Mittwoch Protestaktionen unter dem Motto „Gesundheit ist Gold wert, und wir sind es auch“.