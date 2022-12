Was an Weihnachten zählt

WETZLAR WETZLAR. WetzlarAnni und Thies leben in einem gemütlichen kleinen Häuschen in Bremen. Doch für Anni will sich in diesem Jahr keine Weihnachtsstimmung einstellen. Ihr Freund, der sich sonst immer so liebevoll um Dekoration und Weihnachtsbäckerei gekümmert hat, verkündet nun ausgerechnet, er sei auf Diät. So gibt es statt Zimtsternen plötzlich Tonkabohnen-Buchweizen-Shortbread, und die Lichterketten holt Thies auch nicht aus dem Keller hervor. Klar, dass sich Anni da ihre Gedanken macht.