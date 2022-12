Was Bücher bewirken können

Gesagt, getan. Sechs Weihnachtsbücher bekannter Autoren finden einen neuen Besitzer. Tatsächlich geschehen durch das Verschicken der Bücher an sechs unterschiedliche Menschen viele außergewöhnliche Dinge. Denn die Titel treffen immer genau die richtigen Personen. Darunter sind ein an Depressionen leidender Abgeordneter, ein arbeitsloser, alleinerziehender Vater von Zwillingen, ein Teenager, der um seine verstorbene Schwester trauert, und eine Lehrerin, die gerade in Rente gegangen ist und alleine lebt.