Was Freundschaft bedeutet

Letzteres ist auch für Dennis Jakob ein wichtiger Gesichtspunkt. Der 15-Jährige gehört wie Fabiola Weigand (15), Moritz Krakow (14) und Hannah Schulz (17) zu den ehrenamtlichen „Teamern“, die die Jungen und Mädchen in ihrer Konfirmandenzeit begleiten. Ein Praktikum bei Jugendreferentin Barbara Agricola-Wehrenfennig hat Dennis so viel Spaß gemacht, dass er sich jetzt bei der Konfirmandenarbeit engagiert. Moritz hat sich ganz kurzfristig zur Mitarbeit entschieden. Nach ihrer Konfirmation haben sich die drei fortgebildet und die Jugendleitercard (Juleica) erworben. Moritz, Fabiola und Dennis sind in jeder Konfirmandenstunde dabei. Einer hält jeweils die Andacht, alle erklären die Aufgaben und begleiten die Gruppenarbeitsphasen. „Für die ‚Konfis‘ ist die Erfahrung wichtig, dass auch junge Menschen in ihrem Alter die Verantwortung übernehmen. So wird die Konfirmandenarbeit vielfältiger“, sagt Agricola-Wehrenfennig. Und Pfarrer Süß ist die flache Hierarchie und die Arbeit auf Augenhöhe in den Unterrichtsstunden wichtig: „Die Konfirmanden akzeptieren den Rollenaustausch gut, obwohl sie sogar manchmal mit den Teamern in eine Klasse gehen.“