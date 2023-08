Was ist die größte Baustelle in Wetzlar, Manfred Wagner?

In Wetzlar gibt es einige neue, innovative Ideen. Denken wir an die Innenstadt-Kita im Kino. Oder an den Biergarten an der Lahn. Wie lassen sich Innovation und neue Ideen noch weiter fördern?

Mir begegnet es immer so, dass mir Menschen, die von außerhalb kommen, berichten, wie positiv sich die Stadt entwickelt hat. Der gemeine Wetzlarer sieht das nicht immer so, denn er leidet ja auch unter dem, was es auf dem Weg dorthin braucht. Es braucht zum Beispiel die ein oder andere Baustelle oder Einschränkung. Wenn man dann, sehen sie es mir nach, von der Stadt der Baustellen schreibt, muss man aber auch bedenken, dass es das eine nicht ohne das andere gibt. Das ist nicht immer schön, aber eben ein Ausdruck davon, dass etwas passiert. Und es ist doch auch klar, dass schlechte Nachrichten oft die Besseren sind und mehr Kommentare bringen. Dabei haben wir sehr schöne Dinge bei uns, wenn ich zum Beispiel an dieses Jahr denke, als wir Host Town für die Special Olympics waren. Das hat Vereine und Verbände zusammengeführt, hat Leichtigkeit und Spaß verbreitet. Wir haben im September das Down-Sportler-Festival in der Stadt und werden es in den kommenden Jahren hier haben. Das sind tolle Dinge, die auch dazu führen, dass die Hotels genutzt werden, dass Einzelhandel profitiert und dass Vielfalt in unserer Gesellschaft sichtbar wird. Solche Dinge sollte man viel stärker wahrnehmen und ich denke, hier tun wir sehr viel. Auch Flüchtlinge machen ja die Stadt bunter. Und haben es immer getan, denn es gibt viele Menschen in dieser Stadt, die eine Zuwanderungsgeschichte haben und zum Funktionieren unseres Gemeinwesens beitragen. Das nimmt man leider oft gar nicht mehr wahr.