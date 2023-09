Was sich Menschen in der Ukraine von Wetzlar erhoffen

Die SKEW hat alle Städte, die in der Ukraine und in Deutschland für eine Solidaritätspartnerschaft infrage kommen, aufgelistet. Im Anschluss habe sie geschaut, welche Kommunen zusammenpassen und den deutschen Städten Vorschläge gemacht. Wetzlar bekam die Vorschläge Boyarka und Schepetiwka. Boyarka hat rund 53.000 Einwohner, wurde jedoch durch Angriffe stark beschädigt, da die Stadt in der Region Kiew liegt. Schepetiwka mit 43.000 Einwohnern liegt hingegen in der Westukraine. Die Stadt hat nach eigenen Angaben über 6000 Binnenflüchtlinge aufgenommen und bereits rund 15.000 weitere Flüchtlinge auf der Durchreise versorgt.