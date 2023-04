Wasserkraftwerk statt Wehr in Wetzlar

Franz Rauner weiß viele Details: "Das Rätselbild ist schön wie eine Postkarte von Wetzlar. Der Fotograf stand damals auf der Brücke, die vom Steighausplatz zur Lahninsel führt und fotografierte in Richtung Mühlgraben. In der linken unteren Ecke des Bildes ist die Spitze der kleinen Insel, einer Bleiche, zu sehen, auf der die alte Walkmühle der Wollweberzunft stand. Die Wollweber trockneten die gewalkten Stoffe in großen Holzrahmen, die in der nahen Rahmengasse hergestellt wurden. In Richtung Barfüssergasse waren dann die Hütten der Wollfärber, deren Arbeit nicht nur sehr schwer, sondern auch geruchsintensiv war. Links, außerhalb des Bildes, liegt das Lahnmühlenwehr, wo sich der Mühlgraben teilt und heute oft ein Graureiher auf Beute lauert. Vielleicht entstand das Foto um 2000 noch vor dem Einbau der kleinen Ökostromanlage der Enwag, direkt unterhalb der Brücke? Die Ruinen der nahen Amendmühle mit ihren 12 hohen Silotürmen, die 1976 ausgebrannt war, waren damals wohl schon abgetragen.