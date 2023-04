Wegen Schule: Herbert-Flender-Straße bekommt einen Gehweg

Mit dem zweiten Teil der Sportparkstraße soll im Sommer auch die Herbert-Flender-Straße in der Spilburg ausgebaut werden. (© Pascal Reeber)

Mit dem zweiten Teil der Sportparkstraße soll im Sommer auch die Herbert-Flender-Straße in der Spilburg ausgebaut werden. (© Pascal Reeber)

In diesem Jahr steht in der Spilburg nicht nur der zweite Bauabschnitt der Sportparkstraße an. Auch die angrenzende Herbert-Flender-Straße wird erneuert.