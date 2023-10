„Weihnachten im Schuhkarton“ startet in Wetzlar und Umgebung

Die weltweite Aktion erreicht bedürftige Kinder in weit über 110 Ländern. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr unter anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine und Weißrussland. In Ländern wie Polen oder der Slowakei werden neben einheimischen Kindern auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine beschenkt. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von 10 Euro empfohlen, um beispielsweise die Transportkosten zu sichern. Kontakt: Beate Herbert, Telefon: 06445-481, E-Mail: bbherbert@gmx.de.