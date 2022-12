Weihnachtsball Schwarz-Rot-Club Wetzlar

Wetzlar. Der Schwarz-Rot-Club Wetzlar lädt zu seinem traditionellen Weihnachtsball am Montag, 26. Dezember, um 20 Uhr in die festlich geschmückte Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b ein. Die Gäste erwartet ein attraktives Programm mit Weltklassetänzern und solchen, die es werden wollen. Musikalisch wird der Abend durch Frank Mignon mit der City Rhythm Band begleitet. Eintrittskarten, zum Preis von 25 Euro, gibt es auf www.intickz.de/shop/src-wetzlar. Informationen per E-Mail an info@src-wetzlar.de oder per telefonisch unter 0152-29217817.