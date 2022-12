Weihnachtsgottesdienste in Wetzlar und Braunfels

Bereits um 16 Uhr ist Treffpunkt für den Gottesdienst mit Krippenspiel auf dem Gehöft in der Hohlstraße in Neukirchen. In Hohensolms besteht dreimal die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Andacht mit Weihnachtsspiel open air: um 17.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Burg Hohensolms, um 18 Uhr an der Ecke Kaltenborn/Südring sowie um 18.45 Uhr vor dem Gemeindehaus. In Mudersbach gibt es um 16.30 Uhr einen Gottesdienst im Hof vor dem Backhaus, in Ahrdt um 17.30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus. In Krofdorf-Gleiberg findet die Christvesper mit Weihnachtschor um 17 Uhr im Hof der Burg Gleiberg statt. Jugendliche haben einen Gottesdienst vorbereitet, der um 23 Uhr in der Evangelischen Kirche Aßlar gefeiert wird.