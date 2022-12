Wetzlar. Die „Tuxedo-Drive Big Band“ der Musikschule spielt am Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr in der Hospitalkirche in Wetzlar. Wie in den vergangenen Jahren wird weihnachtliche Stimmung gepaart mit kuriosen Erzählungen zur Weihnachtszeit, vorgetragen von Christian Silbernagel. Der Eintritt ist frei.