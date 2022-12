Weihnachtsoratorium von Bach in Wetzlar

Wetzlar. Die Wetzlarer Singakademie führt in Kooperation mit dem Gießener Konzertverein und dem Stadttheater Gießen am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr, die Kantaten I-III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der Kirche St. Walburgis, Gutleutstraße 3, in Wetzlar auf. Als Solisten stehen Annika Gerhards (Sopran), Jana Marković (Alt) und Johannes Strauß (Tenor) auf der Bühne. Unterstützt werden die Vereine vom Opernchor des Stadttheaters, begleitet vom Philharmonischem Orchester Gießen. Karten für 23 Euro, sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online über die Ticketportale www.reservix.de und www.ADticket.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr, Einlass um 19.40 Uhr. Schüler und Studenten erhalten freien Eintritt an der Abendkasse.