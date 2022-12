Weihnachtsroman aus der Stadt der Liebe

Hier geht es um die junge Joséphine, die es in ihrer erfolgreichen Familie nicht leicht hat. Schließlich ist sie „nur“ Übersetzerin, wohnt in einer wenig repräsentablen Mansardenwohnung an der Place Sainte-Marthe und hat nicht einmal einen Ehemann aufzuweisen. Ihr Freund ist nämlich mit einer anderen verheiratet, und scheint sich auch nicht trennen zu wollen. An einem Novembertag erhält Joséphine zwei traurige Nachrichten: Im ersten Brief wird ihr mitgeteilt, dass ihr Verlag schließt. Damit hat sie alle ihre Aufträge verloren. Der andere Brief eröffnet ihr, dass ihr Lieblingsonkel gestorben ist und ihr sein Hausboot hinterlassen hat. Joséphine beschließt, das Boot, das in Paris auf der Seine liegt, zu verkaufen, um finanziell über die Runden zu kommen. Doch da hat sie die Rechnung ohne Maxime Lafôret gemacht. Der hat das Boot nämlich für weitere fünf Jahre von ihrem Onkel gemietet und sieht keinen Anlass, zu weichen. Gut, dass ihr bester Freund Cedric zur Stelle ist, um Joséphine zu unterstützen. Nicolas Barreau beherrscht es wieder, den Zauber von Paris einzufangen. Bei der Lektüre kann man sich so richtig schön in die Stadt der Lichter und der Liebe träumen.