Weil ich unmusikalisch bin – Patrick Hahn singt Kreisler

Wetzlar. Am Dienstag, 6. Juni gastiert der junge Ausnahmemusiker Patrick Hahn mit einem Sonderkonzert im Rahmen der Spielzeit der Wetzlarer Kulturgemeinschaft. Um 20 Uhr präsentiert er im Haus Friedwart ein musikkabarettistisches Programm mit Liedern von Georg Kreisler. Restkarten sind zum Preis von 25 Euro telefonisch zu erwerben unter 06441-81560 oder per Mail an info@wetzlarer-kulturgemeinschaft.de. Es gibt keine Abendkasse.