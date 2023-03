Weitere Tafeln erinnern an Zwangsarbeit bei Leitz in Wetzlar

Wetzlar. Mit der Enthüllung von drei weiteren Gedenktafeln sind jetzt 15 der 25 geplanten plakativen Hinweise zur NS-Vergangenheit in Wetzlar installiert. Über QR-Codes können schnell und einfach Hintergrundinformationen im Internet abgerufen werden, erläutert Ernst Richter vom Verein „Wetzlar erinnert“ in einer Pressemitteilung. Das Sportplatzgelände auf der Lahninsel sei von 1942 bis 1945 Standort von Barackenlagern für Zwangsarbeiter gewesen. In den mittlerweile denkmalgeschützten „Leitz-Baracken“, dem heutigen Kulturzentrum Franzis, seien ab 1941 italienische Fremdarbeiter und in der Rüstungsfabrikation beschäftigte „Kriegsmaiden“ untergebracht gewesen.