Welche Gründen für Wege in die Radikalisierung gibt es?

Ziel des Workshops war es laut DEXT-Fachstelle, Grundlagen zum Islam im Unterschied zu extremistischen Strömungen zu vermitteln. Die Referenten nahmen dabei auch Bezug auf die Rolle von (antimuslimischen) Diskriminierungserfahrungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Denn diese könnten besonders bei Jugendlichen dazu führen, dass sie sich der Mehrheitsgesellschaft nicht zugehörig und sich in ihrer Identität unsicher fühlen. Extremistische Gruppen nutzten dieses Bedürfnis für sich, indem sie diese Lücke mit ihren Angeboten füllen. Es gebe allerdings keine pauschalen Parolen oder Sätze, an denen man radikalisierte Jugendliche erkennen könne, so die Referenten. Sie selbst bräuchten oftmals viele Sitzungen, um herauszufinden, ob eine Jugendlicher radikalisiert sei oder nicht. In jedem Fall komme Bindung vor Bildung, denn ohne Beziehungsarbeit auf Augenhöhe könne auch kein Dialog stattfinden.