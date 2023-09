Wetzlar lädt für Sonntag zum Spielfest ein

„Mit dem diesjährigen Motto des Weltkindertages ,Jedes Kind braucht eine Zukunft’ unterstreichen Unicef und das Deutsche Kinderhilfswerk die Forderung, dass alle Kinder besser über ihre Rechte informiert werden, dass sie ernster genommen werden und mehr an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligt werden müssen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Um hierfür ein Zeichen für die Sichtbarkeit von Kinderrechten in Wetzlar zu setzen, würden im Rahmen des Spielfestes zwei neue Würfel am Spielgerät in der Colchesteranlage von Wagner enthüllt, so die Stadt weiter. Auf diesen Würfeln finden sich die Ergebnisse der Projekte der Grundschule Garbenheim und der Jugendarbeit im Westend mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Kinder- und Jugendrechte wieder.