Flüchtlingsunterkunft Wetzlar: Wenn Bilder mehr als Worte sagen

Abdusalam Alhasme ist Künstler aus Syrien und lebt seit fünf Monaten in Deutschland. (© Leonie Dittrich)

Mit seiner Kunst gibt Abdusalam Alhasme aus Syrien einen Einblick in seinen Alltag in der Flüchtlingsunterkunft im Finsterloh. Am 7. März stellt er seine Karikaturen aus.