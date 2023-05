Wenn die Klum und die Queen sich in Wetzlar treffen

Rankin, als John Rankin Waddell am 28. April 1966 in Schottland geboren, begann trotz seiner früh ausgeprägten künstlerischen Neigungen zunächst ein Studium der Betriebswirtschaft. Mit einem BTech-Kurs am Barnfield College in Luton und einem anschließenden BA-Kurs am London College of Printing fand er dann endgültig zur Fotografie. Hier lernte er Jefferson Hack kennen und 1991 gründeten sie das „Dazed & Confused“-Magazin, 1999 die Agentur „Dazed Film & TV“. Im Dezember 2000 veröffentlichte er erstmals sein eigenes Modemagazin Rank, seit 2011 erscheint das Magazin Hunger. Dem deutschen Fernseh-Publikum ist Rankin seit 2009 durch seine Auftritte bei Germany’s Next Topmodel bekannt. Mit seiner Frau, dem finnischen Model Tuuli Shipster, lebt er in London.