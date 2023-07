Wenn die Narzzissten wieder blühen

Wetzlar. Im Rahmen der Wetzlarer Festspiele steht am Dienstag, 18. Juli, das Kabarettprogramm von und mit Vera Deckers „Wenn die Narzissten wieder blühen“ auf dem Programm. Die Narzissten haben die Macht übernommen. Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Helikopter-Eltern halten ihre Kinder auf der Schaukel an und Zucker für das neue Heroin. Selbstoptimierer tragen Fitness-Tracker und zählen Schritte, Kalorien, Schweißtropfen, Rülpser und das Geschnarche im Schlaf. Den Wahnsinn der heutigen Zeit belegt die studierte Psychologin anhand von wissenschaftlichen Studien und findet auch beruhigendes: Gelegenheitstrinker leben länger als Leute, die gar keinen Alkohol trinken. Ist also doch noch nicht alles verloren? Beginn ist um 20.30 Uhr im Lottehof. Karten zum Preis von 28 Euro sind bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, online auf www.wetzlarer-festspiele.de oder unter Telefon 06441-22601 erhältlich.