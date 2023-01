Wetzlar. Das Haus Sandkorn der Diakonie Lahn-Dill lädt ab Januar zu drei Vortragsabenden zum Thema „Wenn die Seele Hilfe braucht“, jeweils 19 Uhr, in den Saal der Hospitalkirche in Wetzlar, Langgasse 3 ein. Der erste Themenabend, am Donnerstag, 26. Januar, befasst sich mit dem Thema Ängste, von Alltagssorgen bis zu lebensbestimmenden Erkrankungen. Das Thema des zweiten Vortragsabends, am Donnerstag. 23. Februar, setzt sich mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen auseinander. Leben im Wechselbad der Gefühle. Am Donnerstag, 23. März, kommt das Thema Depressionen zur Sprache. Wie kommt die Lebensfreude zurück? Eingeladen sind Betroffene, Angehörige und Interessierte. Kontakt und Information: Telefon 06441-9013400.