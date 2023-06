Wer kommt zum Zug: Kultur oder Kirche?

Ein Bauwerk, zwei Nutzungen – die sogar von außen sichtbar sind: Der Chor (rechts) der früheren Franziskanerkirche am Schillerplatz wird heute unter dem Titel „Untere Stadtkirche“ für Konzerte und Andachten genutzt. Im Schiff (links) ist die Musikschule untergebracht, die allerdings in zwei Jahren in die Domhöfe umziehen soll. Und dann? (© Pascal Reeber)