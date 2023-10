Wer kümmert sich in Wetzlar um die Plakatwände?

In Wetzlar kümmert sich das Stadtbetriebsamt mit Sitz in der Wetzlarer Spilburg darum, dass diese Plakatständer im Stadtbild erscheinen und wieder aus diesem verschwinden. Die Standorte der Wände werden zusammen mit dem Wahlamt der Stadt festgelegt, teilt der Pressesprecher der Stadt Wetzlar, Eckhard Nickig, mit. So gab es dieses Jahr keine Plakatwand an der Hohen Straße in Dalheim. Denn dort, wo bei vorherigen Wahlen immer eine Plakatwand stand, stehe ein schutzwürdiger Baum. Dessen Wurzeln habe man dadurch geschont, dass man den Standort des Plakatständers geändert habe.