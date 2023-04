Wer will Vormund für Kinder oder Jugendliche werden?

Wetzlar. Das Jugendamt der Stadt Wetzlar lädt Personen, die Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Vormund für ein Kind oder Jugendlichen haben, zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 26. April, um 18 Uhr in die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6, ein. Angesprochen sind Menschen, die Zeit für persönliche Kontakte mit Kindern oder Jugendlichen haben und ein verantwortungsvolles Engagement übernehmen möchten. Um Anmeldung wird gebeten: per E-Mail: amtsvormundschaft@wetzlar.de, telefonisch: 06441-995131.