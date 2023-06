Werner Hahn spendet 1820 Euro ans Hospiz

Wetzlar. Mit rund 40 Gästen feierte Hahn seinen runden Geburtstag im Gasthaus „Zum Adler“ in Dutenhofen. Bereits zum 75. hatte er sich Geld gewünscht, das er dem Hospiz Haus Emmaus in Wetzlar spendete. „Mir geht es gut und das Hospiz kann das Geld gebrauchen“, so das Geburtstagskind, das jetzt erneut spendete und stolze 1820 Euro an die Hospiz-Geschäftsführerin Monika Stumpf übergeben konnte.