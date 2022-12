Werther-Tasse für Wetzlars Sammlung

Das Stadtmuseum Wetzlar hat nun eine außergewöhnliche Neuerwerbung vorgestellt, die die Sammlung zum Thema Werther bereichert: eine Deckeltasse und eine Untertasse aus Meißen, verziert mit Werther-Szenen und 1790 hergestellt. Der Privatsammler Sebastian Schäfer hatte die Tasse auf einer Auktion in Köln für 8000 Euro ersteigert und an das Stadtmuseum weiterverkauft. „Heute ist ein Festtag für das Stadtmuseum“, sagte Museumsleiterin Anja Eichler bei der Präsentation. „Wenn nicht am Werther-Schauplatz Wetzlar, wo sollte ein solches Werther-Porzellan sonst ausgestellt werden?“ Die Deckeltasse und die dazugehörige Untertasse wurden um 1790 in der Meißener Porzellanmanufaktur hergestellt und zählen zu dem seltenen Werther-Porzellan, einer besonderen Form der Rezeption von Goethes „Werthers“ kurz nach dem Erscheinen des Romans im 18. Jahrhundert. Die Tasse zeigt eine Szene mit Werther und Lotte am Klavier, der Deckel ein Taubenpaar auf Wolken, von denen eine vom Pfeil getroffen wird.