Wetzlar. Die Stadtreinigung Wetzlar teilt mit, dass aufgrund von Personalengpässen eine außerordentliche Schließung des Wertstoffhofs im Dillfeld am Samstag, 8. Juli, erforderlich wird. Für Fragen steht das Servicebüro der Stadtreinigung per E-Mail an wertstoffhof@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-997070 zur Verfügung.