Wetzlar. Die Stadtreinigung Wetzlar bittet um Beachtung, dass der Wertstoffhof im Dillfeld am Dienstag, 8. August geschlossen bleibt. Direktanlieferungen von Abfällen sind am Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar-Bechlingen in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr möglich. Ab Mittwoch, 9. August, steht das Wertstoffhofteam wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.