Wetzlar. Wegen des diesjährigen Betriebsausflugs bleibt der Wertstoffhof am Samstag, 16. September, ganztägig geschlossen. Direktanlieferungen von Abfällen und Wertstoffen sind in dringenden Fällen am Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar-Bechlingen von 8 bis 13 Uhr möglich. Für Rückfragen steht das Servicebüro der Stadtreinigung per E-Mail an wertstoffhof@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-99-7070 zur Verfügung.