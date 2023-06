Wetten das ... am Wetzlarer Dom

Wetzlar. Nach drei Jahren, in denen das Gemeindefest ausfallen ist oder nur in verkleinerter Form gefeiert werden musste, freuen sich die Wetzlarer Katholiken in diesem Jahr ganz besonders auf den Fronleichnamstag am 8. Juni. Der kann wieder mit einem großen Gemeindefest begangen werden. Um 9.30 Uhr beginnt das Fest mit einem Open-Air-Gottesdienst im Rosengärtchen, von dort zieht die Gemeinde dann mit einer feierlichen Prozession durch die Altstadt bis zum Dom. Ab 12 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Mittagessen und Blasmusik im Garten des Pfarrhauses gegenüber dem Dom. Um 13.15 Uhr startet eine geheimnisvolle Platzwette gegen Kaplan Lucas Weiss. Dazu fordern die Gemeindemitglieder alle Wetzlarer auf, sich zu diesem Zeitpunkt zu einem Wetzlarer „Wetten dass…Ereignis“ vor dem Dom zu versammeln: „Jeder wird gebraucht! Oma, Opa, Mama, Papa, Kind und Kegel, jede Konfession…“ Welche Aufgabe die Anwesenden erfüllen müssen, um gegen den Kaplan zu gewinnen, wird aber noch nicht verraten. Um 13.45 gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Kindermusical, um 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Zwischen 14 und 16 Uhr findet ein üppiges Kinderfest mit anschließendem Ballonwettbewerb statt. Und wahrscheinlich warten dann schon alle aufgeregt auf die Auflösung der Platzwette. Das Fest findet am Abend seinen Abschluss mit Livemusik, Grillen und einem großen Lagerfeuer.