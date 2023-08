Wetzlar: Bau der Flüchtlingsunterkunft auf Bachweide beginnt

Als Vorbereitung für den Hallenbau waren am Donnerstag Arbeiten am Untergrund zu sehen, große Baumaschinen stellten eine ebene Oberfläche auf dem mit Schlaglöchern übersäten Gelände her. Beim Kreis geht man davon aus, dass der Aufbau bis Mitte/Ende September dauern wird. In Wetzlar hatte es zuvor bereits eine Notunterkunft gegeben, sie stand bis zum Frühjahr auf dem Festplatz Finsterloh, war deutlich größer dimensioniert, aber nie voll ausgelastet.