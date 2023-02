Wetzlar: Baustelle an der Stoppelberger Hohl zieht weiter

Wetzlar. Die Baustelle in der Stoppelberger Hohl geht in den nächsten Bauabschnitt. Das bedeutet konkret, dass die Arbeiten und damit verbundenenen Absperrungen rund 200 Meter stadteinwärts ziehen. „In den nächsten Wochen erneuern die Arbeiter die Gasleitungen im Abschnitt zwischen der Ecke Frankenstraße und Ecke Germanenweg”, teilt die Enwag am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.