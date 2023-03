Wetzlar begrüßt 160 Costa-Ricaner, aber ohne Handkäs’

Vom 17. bis 25. Juni finden die Special Olympics in Berlin statt – erstmals in Deutschland. Bei der weltgrößten Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten rund 7000 Athleten an. Die Teilnehmer sind zuvor deutschlandweit untergebracht, Wetzlar ist eine der „Host Towns”. (© Thomas Lovelock For Ois/PA Media/dpa)