Wetzlar: Caritas hilft Familien mit Schulkindern

Wetzlar. Immer mehr Familien und Alleinerziehende im Raum Wetzlar, so die Caritas, sehen sich zunehmend schwierigen finanziellen Situationen gegenüber, die kaum Spielraum für Sonderausgaben lassen. Dies sei auch immer wieder Thema in den Beratungsstellen des Caritasverbandes Wetzlar/Lahn-Dill-Eder. Doch gerade die Einschulung ihrer Kinder oder der Schulwechsel von Klasse 4 in Klasse 5 reiße bei vielen Eltern ein enormes Loch in das knapp kalkulierte Haushaltsbudget, wenn ein passender Schulranzen, verschiedene Stifte, bestimmte Malsachen oder Turnschuhe für den Sportunterricht angeschafft werden müssen.