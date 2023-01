Wetzlar: Der Stadt der Baustellen fehlen Baufachleute

Wetzlar. Das Wetzlarer Baudezernat hatte ja zuletzt vor allem durch den rasanten Wechsel an der Spitze des Tiefbauamts von sich Reden gemacht. Drei Amtsleiter innerhalb von weniger als zwei Jahren - das ist schon was. Und doch ist das nur ein Teil des Problems. „Wir haben zunehmend Personalsorgen, angefangen beim einfachen Arbeiter bis hin zu Ingenieuren und Architekten”, sagt Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW). „Wir verlieren Leute, vor allem in die Privatwirtschaft. Dort wird teilweise das Doppelte bezahlt.” In der Folge müssen Aufgaben, die die Verwaltung eigentlich selbst erledigen könnte, nach außen vergeben werden, zuletzt die Finalisierung von Bebauungsplänen für die Nachverdichtung in Steindorf und der Langgasse. Was tun?