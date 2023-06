Wetzlar empfängt Special-Olympics-Delegation aus Costa Rica

Im Zentrum des Programms stehen Dienstag, 13. Juni, sowie Mittwoch, 14. Juni. Am 13. Juni findet in der Colchester Anlage ein Spiel- und Sportfest mit über 30 Wetzlarer Vereinen und Schulen statt. „Es ist ein inklusives Familiensportfest mit verschiedenen Bewegungsangeboten, kostenfrei und offen für alle“, betonte Müller. Eröffnet wird dieser Tag mit der Begrüßung der Costa-Rica-Delegation durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), gegen 16 Uhr findet einen Fackellauf in olympischer Tradition durch die Wetzlarer Altstadt statt. Am 14. Juni tritt um 16.30 Uhr im Wetzlarer Enwag-Stadion die inklusive Band „Mixed Pickles“ auf, ab 17.30 Uhr trifft im Stadion die Hessenauswahl der Fußball-ID als frischgebackener Deutscher Meister auf das Inklusions-Team des SV Darmstadt 98. Zudem wird es vormittags für die Athleten aus Costa Rica eine Stadtrallye und Möglichkeiten zum Training geben. Rund 180 Freiwillige betreuen an den vier Tage die Costa Ricaner.