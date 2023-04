Wetzlar: Gerichtsforscher bekommen Zuschuss

Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) erklärte anlässlich der Übergabe des Zuwendungsbescheides: „Das ehemalige Reichskammergericht nimmt heute einen wichtigen Platz in der deutschen Rechtshistorie ein. Die Einrichtung des Reichskammergerichts im Jahr 1495 hat die historische Rechtskultur rückblickend nachhaltig geprägt.“ Nach Zwischenstationen in Frankfurt und in Speyer tagte das Reichskammergericht zwischen 1690 und 1806 in Wetzlar. Noch heute wird die Arbeit des Reichskammergerichts durch die Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung in Wetzlar aufgearbeitet. In eigenen Räumlichkeiten finden regelmäßig internationale Kolloquien renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur aktuellen Forschungstätigkeit statt.