Wetzlar gibt sich Vorkaufsrecht für die Altstadt

Viele Stadtverordnete hoffen, dass die Stadt nach Erlass der Vorkaufsrechtssatzung für die Altstadt künftig besser in der Lage ist, den Verfall einzelner Gebäude zu stoppen. Doch so leicht dürfte das nicht werden, denn: Die Satzung ermöglicht keine Enteignungen, sondern nicht mehr und nicht weniger als den Einstieg in private Veräußerungsgeschäfte. (© Pascal Reeber)