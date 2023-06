Wetzlar: Goetheschüler holt dritten Platz bei Gründerwettbewerb

Mit „Happy“ hat in diesem Jahr eine Medizintechnik-Anwendung den Sieg beim Wettbewerb geholt. Die Gruppe aus dem Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg rund um David Adam präsentierte in der „Leica Welt“ in Wetzlar ihre Entwicklung, die langwierige Medikamenten-Tests an Kleintieren durch wesentlich schnellere Experimente an einzelnen Zellen mithilfe von Mikrochips ersetzen soll.