Wetzlar: Konzert im Garten der Sinne

Wetzlar. Frühlingshafte Temperaturen und eine blühende Natur laden wieder zu einem Besuch im Garten der Sinne an der Wetzlarer Kreuzkirche ein. Damit dies auch musikalischen Widerhall findet, lädt die evangelische Kirchengemeinde zur Eröffnung der kleinen Konzertreihe ein. Am Sonntag, dem 14. Mai, um 18 Uhr singt Jochen Stankewitz begleitet von Hartmut Reyl Lieder aus Operette, Film und Schlager zum Thema Frühling und Liebe. Neben dem titelgebenden Lied „Wenn der weiße Flieder wieder blüht” aus dem gleichnamigen Film mit Romy Schneider aus den 1950er Jahren wird es Titel von Robert Stolz, Theo Mackeben, Paul Lincke und sogar Hanns Eissler geben. Das Konzert findet im Freien statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Der Eintritt ist frei.